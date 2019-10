Rui Falcão quer Filipe Martins na CPMI das fake news

Equipe BR Político

O deputado federal Rui Falcão (PT-SP) protocolou na segunda-feira, 14, um pedido para que o assessor especial da Presidência para assuntos internacionais (e influenciador digital), Filipe Martins, seja convocado a falar na CPMI das Fake News. O requerimento de Falcão foi feito após uma matéria da revista Crusoé mostrar envolvimento de Martins com grupos de defensores do presidente Jair Bolsonaro que, por grupos de Whatsapp, coordenam ataques contra dissidentes do governo e até fogo amigo contra integrantes da gestão.

Para valer, a convocação terá que ser votada pelos demais integrantes do colegiado. Se aprovada, Martins terá que se explicar perante à comissão, que é uma das que mais preocupam o governo. Aliados de Bolsonaro acreditam que o objetivo da CPMI das Fake News é tentar impugnar a vitória eleitoral do presidente.

No Twitter, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) aproveitou a deixa para criticar, novamente, a CPMI e o senador Major Olímpio (PSL-SP). “Rui Falcão (PT) convocando Filipe Martins para a CPMI da fake news. CPMI esta que contou com a assinatura de Maj.Olímpio. Quem precisa do PT com tanta gente ‘ajudando’ o PR (Presidente da República) assim?”, escreveu.