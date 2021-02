Rui: ‘Se o governo federal não comprar a vacina, o governo da Bahia vai comprar’

No meio da polêmica sobre a autorização para o uso da Sputnik V, o governador da Bahia, Rui Costa, avisou que se o governo federal não comprar a vacina russa, ele o fará.

“Se o Governo Federal não comprar a vacina, o governo da Bahia vai comprar e vacinar nosso povo. É obrigação do Governo Federal coordenar o plano de imunização. Sempre foi assim que aconteceu no Brasil, mas, pela primeira vez, temos um presidente que coloca em dúvida a vacinação”, disse Rui Costa.

“Depois de muita luta, estamos perto da liberação da Sputnik V, seja pela Anvisa ou pela MP do Senado. Firmamos um acordo em setembro com a Sputnik V e garantimos 50 milhões de doses. Se o Governo Federal não cumprir sua obrigação, nós vamos garantir as doses necessárias”, prometeu.