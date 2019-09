Ruralista comanda comissão sobre mudanças climáticas

Gustavo Zucchi

Surpresa na eleição para presidência da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas (CMMC). Ao contrário do esperado, o escolhido foi o senador Zequinha Marinho (PSC-PA), e não Alessandro Vieira (Cidadania-SE). Marinho foi eleito por 8 votos a 7 de Vieira.

Ruralista e membro da Frente Parlamentar da Agropecuária, Marinho chegou a comparar a fiscalização ambiental no Pará ao grupo terrorista Estado Islâmico durante evento da Federação de Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa) no Ministério da Agricultura realizado em abril.