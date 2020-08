Pela terceira vez, o deputado federal Celso Russomanno vai disputar a Prefeitura de São Paulo, pelo Republicanos, e não mais ser candidato a vice na chapa com o prefeito Bruno Covas (PSDB), conforme negociações até então feitas. A formalização da candidatura só deve ocorrer no dia 16 de setembro, quando vence o prazo para a realização das convenções partidárias que definem a chapa. O Estadão confirmou a informação com o Republicanos.