Russomanno condiciona promessa para São Paulo a boa vontade de Bolsonaro

O candidato do Republicanos à prefeitura da capital paulista, Celso Russomanno, usou sua suposta “amizade” com o presidente Jair Bolsonaro, de quem tem tentado se aproximar para angariar votos na disputa, para prometer que o chefe do Planalto amenizará a dívida da cidade, que deve terminar 2020 com déficit em suas contas e passar por um 2021 de orçamento apertado, e, assim conseguir verba para a sua proposta de “auxílio paulistano”.

Ao ser instado a explicar como conseguiria implementar a proposta em que tem batido na tecla no debate da quinta-feira, 30, Russomanno respondeu ser “o único que tem condição de renegociar a dívida de São Paulo”. “Pela minha amizade com o presidente Bolsonaro, com o meu trânsito no Congresso Nacional e nos ministérios tenho condição de fazer isso”, disse. “Daqui, nenhum tem condição de fazer isso, somente eu”, acrescentou.

Mais cedo, Russomanno também atrelou sua proposta do auxílio e da vinda de recursos ao presidente. “O auxílio paulistano vai acontecer e eu sou o único candidato aqui que tem amizade com o presidente da República a fim de trazer esses recursos para cá”, disse.