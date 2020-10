Russomanno e Covas lideram em São Paulo, aponta XP

O deputado federal Celso Russomanno (Republicanos) e o prefeito Bruno Covas (PSDB) estão tecnicamente empatados na liderança da corrida pela Prefeitura de São Paulo. É o que indica a primeira pesquisa eleitoral XP/Ipespe divulgada nesta sexta-feira, 2. No cenário estimulado, quando o nome dos candidatos é citado, Russomanno aparece à frente, com 24% das intenções de voto, ante 21% de Covas.

O levantamento também revela que, a menos de um mês e meio das eleições municipais, quase um terço do eleitorado paulistano ainda não escolheu em quem votar. Eleitores que responderam “nenhum”, “branco” ou “nulo” somam 20% das intenções de voto.

Seguindo a tendência embolada, também empatados tecnicamente, aparecem Guilherme Boulos (PSOL), com 10%, e Márcio França (PSB), com 9%. Na sequência, vem um trio empatado com dois pontos porcentuais cada: Jilmar Tatto (PT), Arthur do Val (Patriota) e Andrea Matarrazo (PSD).

Joice Hasselmann (PSL, Levy Fidelix (PRTB), Vera Lúcia (PSTU), Orlando Silva (PCdoB) e Marina Helou (Rede) têm 1% cada. Filipe Sabará (Novo) e Antônio Carlos (PCO) não pontuaram, segundo a pesquisa. A soma dos eleitores que não sabem ou não responderam é de 7%.

O Ipespe ouviu 800 eleitores em São Paulo, entre os dias 28 e 29 de setembro. A margem de erro é de 3,5 pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n.º SP-05879/2020.