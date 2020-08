Russomanno e Covas lideram intenções de voto em São Paulo, diz pesquisa

A menos de três meses do primeiro turno das eleições municipais, os pré-candidatos Celso Russomanno (Republicanos) e o atual prefeito Bruno Covas (PSDB) lideram as intenções estimuladas de voto para a Prefeitura de São Paulo. Levantamento feito pela Paraná Pesquisas indica um empate técnico entre os dois: Russomanno aparece com 20,5% e Covas com 20,1%.

Na sequência, aparecem: Marta (9,8%), Paulo Skaf (8%), Márcio França (7,6%), Guilherme Boulos (6,2%), Jilmar Tatto (2,3%), Andrea Matarazzo (2,1%), Arthur do Val – Mamãe Falei (1,9%), Levy Fidelix (1,1%), Joice Hasselmann (1%), Vera Lúcia (0,9%), Orlando Silva (0,8%), Filipe Sabará (0,5%) e Marcos da Costa (0,3%).

No entanto, no cenário espontâneo, quando os nomes dos candidatos não são citados, a pesquisa revela que o eleitor ainda não entrou no clima do pleito municipal de 2020. De acordo com o levantamento, 68,7% dos entrevistados não sabem em quem votar, enquanto 14,6% não citaram qualquer candidato.

Espontaneamente, o atual prefeito Bruno Covas aparece liderando com 5,3%, seguido por Fernando Haddad (1,9%), Celso Russomanno (1,8%), Guilherme Boulos (1,6%), Marta (1,4%), Márcio França (1,3%), Arthur do Val – Mamãe Falei (0,5%), Jilmar Tatto (0,5%) e Paulo Skaf (0,3%).

Avaliação da gestão Covas

O Paraná Pesquisa também questionou os eleitores a respeito da atual gestão de Bruno Covas. Dos entrevistados, 52,5% disseram que aprovam o governo; 44,2% desaprovam e 3,4% não sabem ou não opinaram.

Desses números, 32,5% consideram a gestão ótima/boa, 36% acham regular e 30,2% avaliam como ruim/péssima.

O Paraná Pesquisas ouviu 1.100 eleitores do município de São Paulo, entre os dias 15 a 19 de agosto. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº. SP- 01020/2020.