Russomanno lidera entre jovens; Covas prevalece entre idosos

O deputado Celso Russomanno (Republicanos) tem como maior base na cidade de São Paulo a população entre 16 e 24 anos, enquanto o prefeito Bruno Covas (PSDB) prevalece entre a população mais velha, mostra o último levantamento de intenção de voto divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas nesta quinta-feira, 1. Entre a população mais jovem, Russomanno tem 32% das intenções, enquanto Covas, que é o segundo colocado nas intenções gerais, fica com apenas 14,8% na faixa etária, mesma registrada por Guilherme Boulos (PSOL), que figura em quarto na disputa geral. A liderança de Russomanno é sólida também entre a população com menor escolaridade – entre os eleitores que são analfabetos ou têm até o Ensino Fundamental, o republicano tem 33,2% das intenções.

A tendência se inverte em ambas as categorias no caso de Covas. O prefeito lidera com 25,9% das intenções de voto entre os eleitores com 60 anos ou mais. O seu eleitorado, menor entre jovens, aumenta gradativamente conforme cresce a idade dos eleitores consultados. Entre todos os candidatos, Covas é também o que lidera entre os com maior escolaridade – o prefeito tem 21,4% das intenções dos que têm ensino superior completo ou incompleto. Apesar disso, a intenção de voto entre eleitores com escolaridades mais baixas não fica muito diferente numericamente, mas não garante a liderança ao prefeito frente aos demais candidatos. Isso porque é apenas entre eleitores de maior escolaridade que Boulos consegue puxar um contingente significante de intenções, o que balança a conta e deixa os outros concorrentes com menor representação nesse recorte.

Em relação às intenções totais, Russomanno e Covas estão tecnicamente empatados na liderança. Russomanno ainda sai na frente, com 25,6% das intenções, enquanto Covas tem 21,5%. Logo depois, o ex-governador Márcio França (PSB) e o ex-presidenciável Guilherme Boulos (PSOL) também aparecem tecnicamente empatados. França tem 8,3% das intenções e Boulos tem 8,2%. Os demais candidatos estão a uma distância considerável dos quatro primeiro. Jilmar Tatto (PT) e Andrea Matarazzo (PSD) empatam com 2,6%, seguidos do deputado estadual Arthur do Val (Patriota), com 2,3% e Joice Hasselmann (PSL) e Levy Fidelix (PRTB), ambos com 1,3%. Vera Lúcia (PSTU), Orlando Silva (PCdoB), Marina Helou (Rede), Filipe Sabará (Novo) e Antônio Carlos Silva (PCO) têm menos de 1% das intenções de voto.

O instituto entrevistou 1 mil eleitores paulistanos entre os dias 26 e 30 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no TRE-SP com o protocolo 06440/2020.