Russomanno em modo comovente: ‘Eu sei o que é gente’

O candidato do Republicanos, Celso Russomanno, repetiu aos adversários de disputa à Prefeitura de São Paulo no debate da Band, realizado na noite de quinta, 1, ser uma pessoa que “sabe o que é gente”. A resposta foi dada, em tom emotivo, quando Arthur do Val (Patriotas) o perguntou sobre Plano Diretor da Capital e Guilherme Boulos (PSOL) o questionou sobre a fonte para bancar o tal “auxílio emergencial paulistano”.

Russomanno martelou ainda ser o único dos 11 candidatos presentes no debate a ter relação de “amizade” com o presidente Jair Bolsonaro. “Ele pegou no meu braço”, relatou mais uma vez em tom emotivo a cena de quando visitou o chefe do Planalto no hospital por ocasião de uma recente cirurgia renal. Boulos não deixou barato. Disse que estava “pegando mal” ele ficar “puxando o saco toda hora do Bolsonaro” no estúdio.