Russomanno indignado: ‘Vacina não está sendo testada em doentes’

O candidato à Prefeitura de São Paulo pelo Republicanos, Celso Russomanno, escancarou seu desconhecimento sobre a pandemia do novo coronavírus em evento nesta terça, 3, na Associação Paulista de Imprensa. Ele já havia exposto seu conhecimento há umas semanas ao sugerir que a falta de banho deixa moradores de rua mais resistentes à covid-19. O deputado federal licenciado reclamou hoje que a vacina contra a doença não é testada em idosos nem em pessoas portadoras da doença.

“A vacina está sendo testada em adultos sãos, nenhum com covid. Não está sendo testada em crianças, não está sendo testada nos idosos e não está sendo testada nos doentes. São as etapas por onde uma vacina deve passar. Isso não está acontecendo”, afirmou. “Os efeitos colaterais imediatos a gente pode prever, mas os a longo prazo, não. Toda vacina tem que passar por esse processo. Eu quero muito, todos aqui querem uma vacina. Mas se ela é tão boa assim, mas se essa vacina é tão boa assim, vai lá, começa na China, aplicando nas pessoas”, concluiu.

A afirmação vai contra o propósito de produzir um imunizante, substância que previne que pessoas contraiam a doença, segundo especialistas.”Isso mostra o absoluto desconhecimento de como funciona um ensaio clínico”, afirmou à repórter Paula Reverbel do Estadão o médico infectologista Jamal Suleiman, do Hospital Emílio Ribas, sobre a ideia de testar vacinas em pessoas que já têm a doença. De acordo com o especialista, os testes são sempre iniciados em adultos não idosos antes de passarem a incluir crianças e pessoas de idade. “Idosos vão perdendo a sua capacidade de resposta imunológica, um fenômeno conhecido há pelo menos um século”, explicou Suleiman, sobre o motivo de testes em pessoas de idade ficarem para um segundo momento.