Russomanno manda Arthur enfiar ‘cabeça debaixo do rabo’

Empatado em segundo lugar nas pesquisas de intenções de voto segundo os principais institutos de opinião do País, o candidato Celso Russomanno (Republicanos) à Prefeitura de São Paulo mostrou pavio curto com as provocações do adversário Arthur do Val (Patriotas), durante debate do Estadão realizado nesta manhã de terça, 10.

Do Val questionou o deputado federal sobre “propostas de verdade” para a Capital e, o que mais irritou o oponente, o fato de Russomanno não ter carteira da OAB.

“A resposta não é pra você, mas pra quem perguntou. Vamos fazer inteligência da Guarda Civil e Polícia Militar, trabalhar conveniados. Com relação a eu ter ou não OAB, eu nem fiz a prova, porque sou jornalista. Você devia enfiar sua cabeça debaixo do rabo para entender quem eu sou.”

Arthur rebateu com desdém.