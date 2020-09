Russomanno posta foto ao lado de Bolsonaro

O candidato à Prefeitura de São Paulo Celso Russomanno (Republicanos) publicou neste sábado, 26, uma foto de sua visita ao presidente Jair Bolsonaro no hospital Albert Einstein. O registro foi feito após a alta médica do chefe do Executivo, que foi submetido ontem a uma cirurgia para retirada de um cálculo na bexiga.

“Hoje pela manhã estive no hospital Albert Einstein para visitar o nosso presidente Jair Bolsonaro, que passou por uma cirurgia. Torço pela sua rápida recuperação, para podermos seguir propondo bons projetos para o nosso Brasil. #CelsoRussomanno #JairBolsonaro #JuntospeloBrasil”, escreveu Russomanno na legenda.

O candidato do Republicanos espera contar com o apoio oficial de Bolsonaro no pleito. Há dez dias, no lançamento de sua candidatura, Russomanno afirmou que vai estar “alinhado” com o presidente.