Russomanno revê decisão de não ir a debates

Vera Magalhães

Em queda nas pesquisas e ameaçado de não ir ao segundo turno das eleições municipais em São Paulo, no próximo dia 15, o candidato do Republicanos, Celso Russomanno, mudou neste fim de semana a estratégia de não ir a debates.

Ele confirmou a presença no debate do Estadão nesta terça-feira, às 11h, que será realizado com os seis candidatos mais bem colocados na pesquisa Ibope/Estadão que será divulgada na noite de segunda-feira. Até então sua assessoria informava que o candidato não participaria, o que restringiria o confronto a cinco postulantes à prefeitura.

Russomanno também reavalia a participação no próximo debate televisivo, a ser realizado pela TV Cultura na próxima quinta-feira, às 22h, no Memorial da América Latina. Neste duelo participarão dez candidatos cujos partidos têm representantes na Câmara dos Deputados.