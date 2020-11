Russomanno volta a atacar Boulos com reportagem do ‘gabinete do ódio’

Celso Russomano (Republicanos) voltou a sacar a reportagem feita pelo blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio com “acusações” contra Guilherme Boulos (PSOL). Russomanno afirmou que o psolista utiliza empresas fantasmas em sua campanha com base em um vídeo divulgado no YouTube, que já foi retirado a mando da Justiça Eleitoral. Boulos respondeu que já abriu uma ação contra o deputado federal por causa dessa “fake news”. “Russomanno, você quer trazer o gabinete do ódio pra São Paulo. Estamos entrando com um pedido de apreensão do seu celular e do bolsonarista preso pelo STF para saber quem paga essas fake news que você está divulgando”, afirmou.