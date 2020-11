Russomano baixa o tom e fala em seguir a OMS sobre volta as aulas

Celso Russomanno (Republicanos), que nas últimas semanas se alinhou com bolsonaristas e criticou medidas de isolamento social adotadas contra o coronavírus, deu um baixada no tom em sua primeira participação no debate da TV Cultura. O candidato falou em “seguir a Organização Mundial da Saúde”, classificada por bolsolavistas como uma organização “comunista”.

“O importante é observar o que estabelece a OMS, o Ministério da Saúde, a Anvisa. E criar critérios para que a gente possa dar aulas para essas crianças”, disse. “O que elas não podem mais é ficar nas ruas. Recebi denúncias de crianças atropeladas. Vamos ter testes a fim de isolar possíveis alunos que contraíram covid-19”, completou.