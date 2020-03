Russomano e Covas lideram corrida pela Prefeitura de São Paulo

O deputado federal Celso Russomano (Republicanos) e o tucano Bruno Covas lideram a corrida pela Prefeitura de São Paulo, segundo pesquisa Ibope encomendada pela Associação Comercial de São Paulo divulgada pelo Estadão deste domingo, 22. Russomano tem 24% das intenções de voto e o atual prefeito aparece com 18%. Eles estão empatados no limite da margem de erro, que é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos. Como as candidatura ainda não foram definidas, os nomes podem mudar nos próximos meses.

Na sequência, aparecem Márcio França (PSB), com 9% e Guilherme Boulos (PSOL), com 6%. Andrea Matarazzo (PSD) e Arthur do Val (Patriota), ambos com 3%, e Jilmar Tatto (PT) e Joice Hasselmann (PSL), com 2%. Os que afirmam pretender votar nulo ou em branco são 27%.