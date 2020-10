Russomano tenta trazer briga sobre pandemia para eleição municipal

Após cair nas últimas pesquisas, Celso Russomano (Republicanos) se juntou a Jair Bolsonaro no ataque aos tucanos paulistas pela condução da pandemia de coronavírus. Em seu Twitter, o candidato diz que Bruno Covas, candidato à reeleição, e o governador João Doria “espalharam pânico no povo, gerando imagens como a do Cemitério da Vila Formosa”.

“Objetivo: deixar todos com medo de sair de casa e questionar suas decisões. Pandemia se enfrenta com coragem e responsabilidade, não com terror”, disse Russomano em seu Twitter.

Nesta semana, Bolsonaro e Doria protagonizaram uma briga por causa da vacina que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan. Bolsonaro aproveitou para chamar o tucano de “ditadorzinho”, por causa das medidas de isolamento social adotados no Estado de São Paulo.