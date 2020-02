Sá & Guarabyra na Justiça contra Regina

Vera Magalhães

A confusão na classe artística provocada pela nomeação de Regina Duarte para a Secretaria Nacional de Cultura vai ganhando capítulos insólitos a cada nova publicação nas redes sociais.

Agora é a dupla de compositores e cantores Sá & Guarabyra a protestar contra o uso indevido de uma de suas músicas, “Dona”, que era a trilha musica da Viúva Porcina, personagem de Regina em Roque Santeiro, numa versão de apoio à secretária e ao governo Jair Bolsonaro.

Em sua conta no Twitter, Guarabyra, que era um crítico ferrenho do PT quando estava no poder, mas rompeu com o bolsonarismo nos primórdios do governo, anunciou que ele e Sá irão à Justiça impedir o uso da música.

Pessoal, a versão de nossa música Dona, com letra pró Secretária da Educação não foi autorizada por nós, e a questão está sendo estudada pelo departamento jurídico da Editora que representa a obra. Abraço a todos. — Guarabyra (@Gutbyra) February 1, 2020

O vídeo com a versão no YouTube chama Regina de “heroína” pelo apoio a Bolsonaro e a insta a fechar as comportas para o “lixo transferido de cultura”. Tem mais de 124 mil visualizações. O dono do canal, Gutto Sallen, publica várias paródias de músicas com a hashtag #EleSim, em apoio a Bolsonaro.

https://www.youtube.com/watch?v=Iy5dcSqi5DI&feature=emb_err_watch_on_yt