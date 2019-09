Sábado com ‘BolsoDoria’ no Rio

Equipe BR Político

Apesar de estar tentando descolar sua imagem da do presidente Jair Bolsonaro, o governador de São Paulo, João Doria irá compartilhar agendas com Bolsonaro neste sábado. Primeiro, Doria está em Resende, no sul do Estado do Rio de Janeiro, onde acompanhará a Cerimônia de Entrega de Espadins na Academia Militar das Agulhas Negras. Na sequência almoçará com Bolsonaro. Na sexta-feira, Doria recepcionou no PSDB o deputado Alexandre Frota, mais novo desafeto do presidente.