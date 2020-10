Sabará avalia se vai recorrer de decisão do TRE-SP

Filipe Sabará, que teve a candidatura à Prefeitura de São Paulo indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 26, para dizer que está sob avaliação a decisão de recorrer da decisão que o tirou do pleito.

A decisão ocorre após a candidata à vice em sua chapa, Marina Helena (Novo), desistir de concorrer, no último sábado, 24, e o partido não indicar substituto. “Cabe recurso novamente e estamos avaliando a melhor decisão a ser tomada, pois sem a vice que escolhi as coisas mudam bastante de figura”, escreveu Sabará no Twitter.