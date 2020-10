Sabará tem candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) indeferiu, na noite de domingo, 25, a candidatura de Filipe Sabará à Prefeitura de São Paulo. Expulso do Partido Novo por inconsistências no currículo, a decisão ocorre após a candidata à vice em sua chapa, Marina Helena (Novo), desistir de concorrer e o partido não indicar substituto. Cabe recurso à decisão.

A candidatura de Sabará foi marcada por atritos com o ex-partido pelo qual se lançou na disputa. O candidato chegou a ser impedido pela sigla de fazer campanha, em setembro, após uma suspensão relacionada a inconsistências em seu currículo acadêmico e em sua declaração de patrimônio.

A decisão invalidar a candidatura e Sabará atende a pedido do Novo, que pleiteava a exclusão da candidatura de Sabará amparado pela legislação eleitoral que trata as chapas como “indivisíveis”. Segundo a lei, quando não há substituição de membro que deixou a disputa, a chapa deve ser excluída do pleito.