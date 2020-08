Sabesp prorroga suspensão do corte de água e gratuidade

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou neste domingo, 16, que a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) vai prorrogar por mais um mês, até 15 de setembro, a suspensão de corte de fornecimento de água por inadimplência e a gratuidade a famílias de baixa renda. Essa é a terceira vez que a prorrogação é feita no período da pandemia.

A medida deve atingir cerca de 2,5 milhões de pessoas. “Prorrogamos pela 3ª vez a suspensão da cobrança e do corte no fornecimento de água para famílias de baixa renda em SP. Cerca de 2,5 milhões de pessoas estão sendo beneficiadas desde abril por essa medida, que agora foi estendida até 15 de setembro”, escreveu Doria no Twitter.

O governador citou ainda outras ações realizadas pela companhia como proteção aos efeitos econômicos da pandemia. “A Sabesp já realizou diversas ações sociais, como a doação de milhares de caixas d’água para comunidades carentes, instalação de lavatórios em comunidades e praças, garantindo assim lugar adequado para lavar as mãos, além da distribuição de cestas básicas”, disse.