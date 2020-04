Sachsida: ‘Estou no governo porque confio nesse time’

No momento em que o governo Bolsonaro enfrenta sua maior turbulência política com a saída de Sérgio Moro, a equipe econômica tem sido alvo de expectativa sobre sua manutenção ou não. Com o crescimento da ala que defende maiores investimentos públicos para facilitar a retomada do crescimento após o coronavírus, a permanência do ministro da Economia, Paulo Guedes, passou a ser citada constantemente como uma dúvida no cenário futuro.

Para o secretário de Política Econômica, Adolfo Sachsida, a relação de confiança com o Planalto segue inalterada.

“Fui professor de economia nos Estados Unidos, terminei meu doutorado com 28 anos, sou funcionário concursado do IPEA. Não preciso de emprego, estou no governo porque confio nesse time. Com a graça de Deus, vamos vencer”, escreveu Sachsida no seu Twitter.