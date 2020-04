Sachsida: ‘Não iremos cometer erros antigos’

O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, usou sua conta no Twitter para reforçar a defesa de pilares do governo, como a manutenção do teto de gastos.

“Não iremos cometer erros antigos, podem ficar tranquilos. Esse é um governo pró-mercado, o teto dos gastos é nosso pilar macro-fiscal e sua permanência está assegurada”, disse.

Sachsida também afirmou que a discussão das reformas tributária a administrativa também será retomada assim que a pandemia do coronavírus seja resolvida.

“Tão logo a pandemia passe a agenda de reformas retorna”, garantiu.