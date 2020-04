Sachsida pede respeito a relatores da ONU

O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, rebateu relatores da ONU que denunciaram o governo brasileiro por “políticas irresponsáveis” no trato do coronavírus, como informou o repórter Jamil Chade.

Pela sua conta no Twitter, Sachsida chamou de “absurdo e errado o posicionamento de “relatores” da ONU.

“O Brasil esta gastando 4,1% do PIB no combate a Covid-19, valor bem superior à média dos demais países emergentes (1,35%), e mesmo dos países desenvolvidos (3,1%). Respeito!”, escreveu.