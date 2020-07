Sachsida prevê queda do PIB abaixo de 5%

Depois do resultado melhor do que o previsto para os dados do Caged, o secretário de Política Econômica, Adolfo Sachsida, já estima que a queda do PIB brasileiro para 2020 também deve ser menor do que o imaginado. Apesar de todo o impacto causado pelo coronavírus na economia, o secretário fez uma previsão otimista para o PIB.

“Mercado esperava perda de 200 mil empregos, o resultado foi queda de 11 mil. As estimativas de PIB já começam a ser revisadas e devemos fechar o ano com uma queda abaixo de 5% (bem abaixo das projeções iniciais de queda acima de 7%). Isso mostra o sucesso das políticas do governo”, escreveu Sachsida no Twitter, na manhã desta quarta-feira, 29.