Sachsida: ‘Teto de gastos é o pilar macrofiscal da economia brasileira’

O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, reforçou sua defesa da manutenção do teto de gastos. Pelas redes sociais, ele afirmou que “o teto de gastos é o pilar macrofiscal da economia brasileira, é a garantia de que nosso equilíbrio fiscal será preservado”.

Com o governo estudando a formatação do Renda Brasil, um programa para garantir renda básica para as camadas mais pobres da população, começou a ser discutido que a iniciativa somente seria possível se o teto de gastos fosse alterado. Sachsida nega a possibilidade.

“O Renda Brasil pode perfeitamente ser feito com a realocação de recursos orçamentários de programas ineficientes para os eficientes”, postou o secretário no Twitter.