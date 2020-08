Sai o lulismo e entra o bolsonarismo

Tradicional apoiador de Lula e aliado do PT no Piauí, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) deixou clara a aproximação política com Jair Bolsonaro na recepção efusiva dada ao presidente na sua passagem pelo estado. Presidente nacional do PP, Ciro tem se alinhado cada vez mais ao governo no acordo político que reuniu o Centrão com Bolsonaro.

Por conta dessa mudança política, o senador acabou usando suas redes sociais para explicar a transformação.

“Prefiro aprender, tentar evoluir, mudar mentalidade, fazer autocrítica a me supor dono da verdade. Sobretudo na política, sempre dinâmica: o que enxergamos num dia, no outro compreendemos melhor e passamos a respeitar e admirar, o que, por limitações, éramos incapazes de ver”, disse no Twitter.

“Eu costumo valorizar a humildade como um princípio fundamental na vida e na política. E há um velho provérbio chinês de muita sabedoria: “O sábio pode mudar de opinião. O ignorante, nunca”, postou.