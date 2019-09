Saída ‘honrosa’ para Dallagnol?

Equipe BR Político

Tem gente no Ministério Público achando que o procurador Deltan Dallagnol vive seus últimos momentos na Lava Jato. Segundo o Painel da Folha, os acenos de Dallagnol para Augusto Aras, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o cargo de procurador-geral da República, significariam que o chefe da força-tarefa está buscando uma “saída honrosa” do posto. Aras tem conquistado os senadores avisando que quer uma Lava Jato sem “espetaculização” e, antes de ser indicado como PGR, dizia que faria bem para Dallagnol “mudar de ares” após as denúncias da Vaza Jato.