Salário de servidores na mira da reforma administrativa

Equipe BR Político

O governo federal calcula uma economia de R$ 27 bilhões nas despesas obrigatórias caso consiga aprovar a reforma administrativa e a PEC dos gatilhos, que aciona medidas duras para a contenção dessas despesas. Novo diagnóstico do Ministério da Economia informa, por exemplo, que apenas 5% dos servidores ativos da administração pública federal custam 12% da folha de pagamentos da União e ganham um salário médio acima de R$ 340 mil por ano, o que dá R$ 28,3 mil por mês, informa o Estadão.

A ideia da equipe econômica é de criar um novo serviço público no País por meio do redesenho de carreiras, mudança na forma de progressão e de entrada no concurso público. Uma das propostas permitirá o concurso pela chamada “entrada lateral” para níveis mais elevados de uma carreira. Ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que “se o governo não tiver nenhum tipo de constrangimento e vaidade em relação a isso, para que a gente já possa começar debate do mérito nas próximas semanas”, ele irá aproveitar textos que já estão em tramitação na Casa.

No entanto, a resistência às propostas de mudança estrutural da máquina pública é real. Ontem, informa Ana Carla Abrão, a Frente Parlamentar Mista pela Defesa do Serviço Público publicou um documento contra o movimento. A colunista do Estadão destaca que o Brasil tem uma das piores avaliações na qualidade dos serviços públicos, segundo pesquisa da OCDE, apesar de gastar hoje o equivalente a 39% do PIB com o financiamento da máquina pública. Ana Carla avalia que o tema “passará pelo necessário debate legislativo e pela negociação com os servidores e seus representantes e carecerá do entendimento do Judiciário”.