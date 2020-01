Salário mínimo será de R$ 1.045 a partir de fevereiro

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta tarde de terça, 14, que o salário mínimo passará dos iniciais R$ 1.039 para R$ 1.045 a partir do dia 1º de fevereiro. Inicialmente o valor fixado pela área econômica para o salário mínimo neste ano, de R$ 1.039, não repunha a inflação do ano passado, lembra o Broadcast Político. De acordo com o secretário Waldery Rodrigues, do Ministério da Economia, o impacto do aumento nas contas públicas será de R$ 2,13 bilhões em 2020. O novo valor leva em conta a variação do Índice de Preços ao Consumidor (INPC) de 2019, que foi de 4,48%. A correção será feita por uma nova medida provisória, que precisa ser aprovada pelo Congresso em 120 dias para não perder a validade.