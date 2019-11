Saldão de vetos e projetos no Congresso

Equipe BR Político

A partir das 10h desta quarta-feira, 27, deputados e senadores se reúnem em sessão conjunta para apreciar 11 vetos presidenciais e 24 projetos que abrem crédito extra no Orçamento. O Congresso precisa limpar a pauta para votar o Orçamento de 2020.

A análise dos projetos estava sendo adiada em meio a uma insatisfação de parlamentares com a liberação de emendas prometidas pelo governo na votação da reforma da Previdência. A gestão Bolsonaro pretende liquidar todas as votações nesta quarta. “Vai ser a Black Friday”, disse o líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes (MDB-TO).

Entre as propostas, os parlamentares analisam os vetos do presidente Jair Bolsonaro à minirreforma eleitoral, aprovada pela Câmara em setembro, informou o Broadcast Político.