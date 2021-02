Salim chama de ‘autoritarismo’ demissão de empregado que não quiser se vacinar

O ex-secretário de Desestatização do governo Bolsonaro classificou como “autoritarismo” a orientação do Ministério Público do Trabalho (MPT) de que os trabalhadores que se recusarem a tomar a vacina contra a covid-19 sem apresentar razões médicas poderão ser demitidos por justa causa.

Como noticiou o Estadão, na segunda-feira, 8, a orientação do órgão é para que as empresas invistam em conscientização e negociem com seus funcionários, mas o entendimento é de que a mera recusa individual e injustificada à imunização não poderá colocar em risco a saúde dos demais empregados.

“Autoritarismo! MPT diz que quem não tomar vacina poderá ser demitido por justa causa. O estado coercitivo desrespeitando a constituição e infringindo um dos direitos fundamentais dos cidadãos: a liberdade de escolha”, escreveu Salim, nesta terça, no Twitter.

No ano passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que, embora não possa forçar ninguém a se vacinar, o Estado pode impor medidas restritivas a quem se recusar a tomar o imunizante.

https://twitter.com/salimmattarBR/status/1359157619089412107