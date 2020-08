Salim critica resistência de funcionários de estatais às privatizações

Já fora do governo, o ex-secretário especial de Desestatização Salim Mattar criticou a resistência demonstrada pelos funcionários das estatais contra o processo de privatização. Salim, que deixou o governo por entender que as privatizações não avançarão por conta de obstáculos políticos, se queixou da oposição ao processo de venda das subsidiárias da Caixa.

“Os funcionários das estatais são os mais resistentes às privatizações por causa de sua remuneração diferenciada, suas benesses, benefícios e penduricalhos além da estabilidade de emprego. Não existe risco de desemprego, independentemente de desempenho”, disse Salim nas suas redes sociais.

“Agora estão se mobilizando para impedir o IPO das subsidiárias como a Caixa Seguridade e Loterias. A existência dessas empresas, de acordo com o Artigo 173, é uma violação da Constituição. Então, os funcionários se manifestam e formalizam que são a favor de violar a Constituição. O Estado tem é que cuidar da qualidade de vida do cidadão com investimento nas áreas de saúde, educação, segurança e saneamento”, acrescentou.