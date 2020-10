Salim: ‘É urgente uma reforma política’

Defensor ferrenho da redução do tamanho do Estado, o ex-secretário de Desestatização Salim Mattar cobrou também que se faça uma reforma política. O empresário não escondeu sua contrariedade ao saber que o afastamento do senador Chico Rodrigues (DEM-RR), por causa da dinheirama encontrada na sua cueca, abrirá a vaga para Pedro Rodrigues, filho do parlamentar, que é seu suplente.

“Vejam essa: o suplente do senador Chico Rodrigues (DEM), que teve seu afastamento determinado pelo Ministro do STF Luís Roberto Barroso é o seu próprio filho. Além das reformas econômicas, é urgente também uma reforma política”, criticou Salim no Twitter.