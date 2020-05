Salim Mattar diz que reestatização da Embraer é ‘absurdo’

O secretário Especial de Desestatização, Salim Mattar, está preocupado com o projeto de reestatização da Embraer que começou a tramitar no Senado. Ele classificou a proposta do senador Jaques Wagner (PT-BA) como um “absurdo”. “O estado já não suporta mais a quantidade de estatais que possui e agora querem reestatizar mais uma violando a Constituição Federal”, afirmou. “Certos partidos gostam de empresas estatais para fazer uso partidário e interesses escusos como foi no Correios e na Petrobras”, afirmou. A proposta para reestatizar a empresa surgiu após o rompimento da parceira com a Boeing, que iria adquirir a Embraer e cancelou o negócio na última semana.

