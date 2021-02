Salim Mattar sobre imposto temporário: ‘Perigo à vista’

O ex-secretário de Desestatização do governo Salim Mattar criticou a ideia de um imposto temporário para bancar o auxílio emergencial. Mattar, que deixou o cargo devido às dificuldades para tocar as privatizações, disse que “não dá para confiar nos governos”. “Perigo à vista! Governo estuda criar imposto “temporário” para bancar auxílio emergencial. A experiência mostra que impostos “temporários” viraram “permanentes” e as alíquotas foram aumentadas”, afirmou. “Não dá para confiar em governos!”

Segundo o Estadão, o governo estuda a criação de um imposto temporário para bancar o auxílio emergencial. O sonho da equipe econômica é a recriação de um imposto nos moldes da antiga CPMF. O então imposto sobre o cheque também surgiu de forma temporária, mas acabou ficando vigente por 10 anos.