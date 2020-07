Salim nega saída e diz estar ‘muito motivado’

O secretário especial de Desestatização do Ministério da Economia, Salim Mattar, negou nesta terça-feira, 28, pelas redes sociais que esteja deixando a gestão Bolsonaro. Mattar afirmou que a história é “fake news” e que segue “muito motivado” no governo.

“Novamente a imprensa solta uma notícia sobre uma possível saída minha do governo. É fake news! Estou muito motivado e sigo no governo ajudando o Ministro Guedes e o Presidente Jair Bolsonaro a reduzir o tamanho do estado e realizar uma verdadeira transformação no País”, afirmou.