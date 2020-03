Salim: ‘O mercado está instável e é importante cautela e serenidade’

O secretário especial de Desestatização, Salim Mattar, recomendou “cautela e serenidade” nesse momento em que o mercado está derretendo pelo mundo e a Bolsa brasileira disparou o mecanismo do circuit break para conter as perdas.

“A decisão da Arábia Saudita de cortar o preço do barril de petróleo combinada ao aumento de casos de coronavírus ao redor do Mundo fez a bolsa brasileira e americana entrarem em circuit break após a abertura. O mercado está instável e é importante cautela e serenidade”, escreveu o secretário na sua conta no Twitter.