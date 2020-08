Salim: ‘Precisamos de uma nova safra de políticos sérios’

Ex-secretário especial de Desestatização, Salim Mattar não escondeu sua decepção com tantos políticos do Rio de Janeiro estarem sob investigação na operação que levou ao afastamento do governador Wilson Witzel. Para ele, “a corrupção endêmica” está corroendo a sociedade.

“Vejam o país que vivemos: Witzel foi afastado do governo do estado do Rio, o vice Claudio Castro foi alvo na operação de e o presidente da Alerj André Ceciliano (PT) também é investigado. Toda linha de sucessão está comprometida”, diz Salim.

“A corrupção endêmica implementada pelos governos anteriores corrói nossa sociedade e desvia recursos que deveriam ser revertidos para a qualidade de vida do cidadão. Precisamos de uma nova safra de políticos sérios”, afirma.