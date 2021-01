Salim se indigna com tamanho da dívida brasileira

Ex-secretário nacional de desestatização, Salim Mattar não escondeu sua indignação com o tamanho da dívida brasileira, hoje em torno de R$ 5 trilhões. Para ele, uma solução para reduzir esse impacto é a venda das estatais, algo que não conseguiu levar adiante pela resistência do Congresso e do próprio governo.

“R$ 5 trilhões! É o valor da dívida monstruosa brasileira que poderia ser reduzida em R$ 1 trilhão. Como? Vendendo todas as ineficientes estatais e fazer o respectivo abatimento da dívida. De lambuja, reduzimos o tamanho do estado e desoneramos os pagadores de impostos”, escreveu Salim no Twitter, nesta quinta-feira, 28.