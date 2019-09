Salles: ‘A Amazônia é um patrimônio brasileiro’

Equipe BR Político

No centro da discussão da estratégia de atuação do governo para controlar e reverter as queimadas na Amazônia, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, rebate qualquer tentativa de colocar a região como um “patrimônio da humanidade”. Em entrevista ao repórter José Fucs do Estado, o ministro deixa claro que não aceita essa classificação, que fere a soberania nacional sobre s Amazônia, na sua visão.

“A Amazônia é um patrimônio brasileiro. Essa história de que pertence à humanidade é uma bobagem. Nós temos soberania sobre a Amazônia. Somos nós que temos de escolher um modelo, que tem de ser viável economicamente, de proteção da nossa floresta. Somos nós também que temos de implementá-lo. O cuidado com a Amazônia, que inspira atenção no mundo inteiro, é bem-vindo, mas a autonomia de fazer isso é da população brasileira”, disse.