Salles comemora reabertura do Cristo Redentor

Com o Brasil passando dos 106 mil mortos por coronavírus, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi às redes sociais comemorar que o Cristo Redentor, monumento símbolo do País, será reaberto neste sábado, 15.

“Reabriremos amanhã [sábado] o Cristo Redentor/Parque da Tijuca, símbolo do Rio de Janeiro e do Brasil, renovando a nossa certeza de que o nosso País vem melhorando a cada dia, fruto do esforço de todos e de cada um dos brasileiros, inspirados na luta diária do presidente Jair Bolsonaro”, disse Salles.