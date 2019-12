Salles: ‘COP-25 não deu em nada’

Vera Magalhães

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, postou no Twitter um vídeo gravado em frente ao estande da delegação brasileira na CPO-25, em Madrid, para dizer que a cúpula do clima “não deu em nada”. Ele gravou o vídeo de madrugada e afirmou que “apesar de todos os esforços” do Brasil não foi possível chegar a um acordo.

Segundo Salles, países como o Brasil, que poderiam obter créditos de carbono por suas “boas práticas ambientais” não foi possível chegar a um acordo para a regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris, graças ao que chamou de postura protecionista dos países desenvolvidos.

COP 25 não deu em nada. Países ricos não querem abrir seus mercados de créditos de carbono. Exigem medidas e apontam o dedo para o resto do mundo, sem cerimônia, mas na hora de colocar a mão no bolso, eles não querem. Protecionismo e hipocrisia andaram de mãos dadas, o tempo todo pic.twitter.com/jZ0bBej9dl — Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) December 15, 2019

Em outro post, Salles ironizou os esforços para reduzir a emissão de gases do efeito estufa: postou uma foto de um churrasco de costela dizendo que tinha optado por uma refeição “veggie” como forma de compensar a emissão.