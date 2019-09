Salles culpa Estados por falta de apoio a fiscais

Vera Magalhães

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, responsabilizou nesta segunda-feira os governos dos Estados da região amazônica por terrem retirado apoio das forças estaduais de segurança (polícias militares) às ações dos fiscais do Ibama para coibir queimadas e desmatamento. Ele disse que a estrutura de fiscalização não mudou –muito embora várias superintendências do Ibama não tenham sido designadas pelo atual governo–, mas que a novidade é que as polícias deixaram de acompanhar os fiscais nas ações de fiscalização, o que tiraria a efetividade das operações.

Salles concedeu entrevista à Jovem Pan em que defendeu a tentativa do governo Jair Bolsonaro de alterar o uso dos recursos do chamado Fundo Amazônia, providos por Noruega e Alemanha. Ele afirmou que, uma vez que os recursos são enviado para um banco público (o BNDES), cabe ao governo brasileiro definir o uso dos recursos.