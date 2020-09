Salles defende Sabará e volta a atacar Amoêdo

Expulso do Novo em maio, o ministro Ricardo Salles, desafeto de João Amoêdo, saiu em defesa do candidato suspenso liminarmente do partido à Prefeitura de São Paulo, Filipe Sabará, no final da noite de ontem. Ele respondeu à notícia da suspensão divulgada pelo Estadão assim: “Não adianta ir para Pasárgada se lá você não for amigo do Rei”. Só que parece que o titular do Meio Ambiente apagou seu comentário…

Sabará se disse “perseguido” por Amoêdo, ex-presidente do partido, e “por uma ala esquerdista minoritária”. Com a decisão anunciada ontem, a candidatura de Sabará fica suspensa até a Comissão de Ética julgar o caso, que corre em sigilo, em definitivo.

O ministro, no episódio de sua saída do Novo, afirmou na época que preferia o presidente Jair Bolsonaro ao empresário, que, segundo Salles, “fica bravo com todo mundo que brilha mais que ele”.

Pasárgada dá nome a título de um poema de Manuel Bandeira, Vou-me embora pra Pasárgada:

Vou-me embora pra Pasárgada

Lá sou amigo do rei

Lá tenho a mulher que eu quero

Na cama que escolherei

Vou-me embora pra Pasárgada

Aqui eu não sou feliz

Lá a existência é uma aventura

De tal modo inconsequente

Que Joana a Louca de Espanha

Rainha e falsa demente

Vem a ser contraparente

Da nora que nunca tive

E como farei ginástica

Andarei de bicicleta

Montarei em burro brabo

Subirei no pau-de-sebo

Tomarei banhos de mar!

E quando estiver cansado

Deito na beira do rio

Mando chamar a mãe-d’água

Pra me contar as histórias

Que no tempo de eu menino

Rosa vinha me contar

Vou-me embora pra Pasárgada

Em Pasárgada tem tudo

É outra civilização

Tem um processo seguro

De impedir a concepção

Tem telefone automático

Tem alcaloide à vontade

Tem prostitutas bonitas

Para a gente namorar

E quando eu estiver mais triste

Mas triste de não ter jeito

Quando de noite me der

Vontade de me matar

— Lá sou amigo do rei —

Terei a mulher que eu quero

Na cama que escolherei

Vou-me embora pra Pasárgada.