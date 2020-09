Salles diz a Barroso que ação sobre Fundo do Clima ‘perdeu seu objeto’

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou em audiência pública nesta segunda, 21, no STF, que a falta de saneamento básico no Brasil é o maior problema ambiental do País. A agenda debate o funcionamento do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (Fundo do Clima), a alocação de seus recursos e a situação das políticas públicas em matéria ambiental no Brasil a partir de uma ação ajuizada por quatro partidos da oposição. O ministro Luís Roberto Barroso, relator da ADPF, concordou com a gravidade da falta de saneamento no Brasil, mas afirmou que o assunto não era objeto da ação. Salles “precisou” se retirar da audiência logo após sua fala, segundo Barroso, e, assim, não ouviu as outras partes.

Para Salles, a ação “perdeu seu objeto”, uma vez que, diz, o Fundo Clima não está paralisado, que seu gestor já foi empossado e que o BNDES já fez o encaminhamento de R$ 581 milhões do fundo.

Ainda que começasse sua fala dizendo que sua presença na audiência seria para falar do Fundo Clima, o ministro aproveitou para apontar os responsáveis pela visão de que o Brasil é negligente com o meio ambiente. Sobre o orçamento da pasta, disse que em 2019 foi executado o que já havia sido firmado em 2018. Defendeu a “monetização” da floresta amazônica com participação da iniciativa privada em projetos ambientais no bioma, uma vez que os 23 milhões de brasileiros que habitam a região é “a mais pobre do Brasil”; relembrou uma frase de Paulo Guedes, de que “a miséria é o pior inimigo do meio ambiente”; afirmou que nunca houve “perseguição” a funcionários de órgãos ligados ao ministério, como o Ibama, quando “na verdade”, houve saída espontânea de alguns diretores. A exoneração de três servidores do órgão ocorreu após divulgação de matéria no Fantástico sobre a operação de fiscais do órgão contra a atuação de garimpeiros ilegais no Pará. O diretor de Proteção Ambiental do Ibama, Olivaldi Azevedo, por exemplo, foi nomeado pelo próprio Salles em janeiro de 2019.

Também disse que a redução a 1/5 dos servidores do Conama se deu por uma “questão matemática”, já que “nenhum órgão funciona bem com 203 membros”; culpou os “países industrializados” pela alta emissão de carbono na atmosfera e pelos entraves na regulamentação do mercado de carbono; e insistiu que “os fatos nem sempre correspondem às versões que são trazidas (sobre o desmonte das políticas ambientais). A narrativa do desmonte não se sustenta”.

O ministro listou os cinco eixos de seu plano contra o desmatamento na Amazônia, a começar pela regularização fundiária, cujo projeto em tramitação no Congresso é considerado polêmico por parlamentares da oposição, ambientalistas e pesquisadores do meio ambiente. Segundo ele, sem a titulação de terras é impossível responsabilizar os que praticam crimes ambientais. Como reafirma a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva, o argumento “equivale a afirmar que sem o porte legal de armas é impossível responsabilizar traficantes de armamentos”.

Segundo, a distribuição de R$ 500 milhões a quem “faz as coisas corretas”, citando ribeirinhos e comunidades tradicionais. Terceiro, criação de um plano de “zoneamento ambiental”, aos moldes de planos diretores para áreas urbanas. Quarto, a criação de uma “agenda da bioeconomia, que não foi colocada em prática”. Salles aproveitou para fustigar o Fundo Clima, que “poderia ter apoiado diversas atividades privadas e não o fez” e teria financiado ONGs e sido usado para “questões do CAR (Cadastro Agropecuário Rural)”. Por último, a famigerada “fiscalização”, elogiando o trabalho das Forças Armadas nessa tarefa, mas alegando que o número de fiscais vem caindo “desde 2011”.

No final da participação de Salles, Barroso afirmou que trabalha “sem ideologias, mas com fatos” e disse que o ministro poderia “ficar tranquilo”, pois “todos os argumentos serão levados em conta”.