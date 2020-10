Salles diz que conta foi usada ‘indevidamente’ e apaga do Twitter

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou manhã desta quinta-feira, 29, que sua conta no Twitter foi usada indevidamente, na noite de ontem, para chamar o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de “Nhonho”. Após a publicação, a conta de Salles desapareceu da rede social e quando pesquisada uma mensagem indica que “esta conta não existe”.

“Fui avisado há pouco que alguém se utilizou indevidamente da minha conta no Twitter para publicar comentário junto a conta do presidente da Câmara dos Deputados, com quem, apesar de diferenças de opinião, sempre mantive relação cordial”, escreveu Salles antes de a conta sumir da rede social.

Ao site G1, o ministro do Meio Ambiente afirmou que excluiu o perfil em cumprimento ao “protocolo de segurança”.