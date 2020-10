Salles diz que pediu desculpas para Ramos

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que apresentou suas desculpas para Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) e que colocou um “ponto final” na briga entre os dois. “Conversei com o ministro Ramos, apresentei minhas desculpas pelo excesso e colocamos um ponto final nisso. Estamos juntos no governo, pelo presidente Bolsonaro e pelo Brasil”, disse em sua rede social.

O tom foi o mesmo utilizado pelo próprio Ramos em seu passeio de moto com Jair Bolsonaro na manhã deste domingo. O ministro da Secretaria de Governo também tuitou encerrando o caso. “Uma boa conversa apazigua as diferenças. Intrigas não resolvem nada, muito menos quando envolvem questões relacionadas ao País.”

Uma boa conversa apazigua as diferenças. Intrigas não resolvem nada, muito menos quando envolvem questões relacionadas ao País. Eu e o @rsallesmma prosseguimos juntos em nome do nosso Presidente @jairbolsonaro e em prol do Brasil 🇧🇷 🇧🇷 — Ministro Luiz Ramos (@MinLuizRamos) October 25, 2020

A briga começou após uma matéria de O Globo que falava da irritação de militares com a postura de Salles de “esticar a corda”. Salles respondeu falando que Ramos deveria parar com “fofocas”. A briga chegou no Congresso, onde o Centrão ficou ao lado de Ramos e a ala ideológica defendeu o titular do Meio Ambiente.