Salles e Bolsonaro prestam ‘desserviço’, diz Marina

Equipe BR Político

A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede) avisou: “Ou o governo repensa sua postura retrógrada, ou as retaliações só tendem a aumentar”. O comentário feito por ela em sua conta no Twitter se refere ao anúncio feito na quinta-feira, 15, pelo governo norueguês de que bloqueará um repasse de R$ 133 milhões para o Fundo Amazônia, maior programa nacional de combate ao desmatamento.

Na avaliação de Marina, que constantemente se posiciona em relação à política ambiental adotada pelo governo federal, tanto o ministro Ricardo Salles quanto o presidente Jair Bolsonaro prestam um “desserviço” ao Brasil. “O presidente e o ministro do Meio Ambiente continuam fazendo o desserviço de atacar quem historicamente tem ajudado o País a proteger o patrimônio ambiental brasileiro”.

https://twitter.com/MarinaSilva/status/1162079338906492928